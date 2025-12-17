Mulleres en Loita aclara el papel de Fátima Diz

María José Raja, presidenta del colectivo Mulleres en Loita, señala que Fátima Diz no tiene competencias de dirección ni de gestión en este grupo que difunde la práctica del jiu jitsu en Galicia. La vilagarciana Fátima Diz sí es reconocida como componente de esta iniciativa, aunque subrayan la importancia del matiz en lo que se refiere a la dirección de Mulleres en Loita.