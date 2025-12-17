Mulleres en Loita aclara el papel de Fátima Diz
Vilagarcía
María José Raja, presidenta del colectivo Mulleres en Loita, señala que Fátima Diz no tiene competencias de dirección ni de gestión en este grupo que difunde la práctica del jiu jitsu en Galicia. La vilagarciana Fátima Diz sí es reconocida como componente de esta iniciativa, aunque subrayan la importancia del matiz en lo que se refiere a la dirección de Mulleres en Loita.
Suscríbete para seguir leyendo
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género
- Los cazadores arousanos, tranquilos ante la peste porcina: «Aquí no hay tantos jabalíes»