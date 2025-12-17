Meis recupera su feria de ganado tras levantarse las restricciones

Más de un mes después de que se impusiesen restricciones para evitar que se extendiese la dermatosis nodular en el ganado bovino, la feria de ganado de Meis ha vuelto a abrir sus puertas. Lo hizo el pasado sábado, con muy poca afluencia y con la presencia tan solo de ejemplares de ganado porcino, aunque en el Concello de Meis aguardan que retorne a la normalidad lo antes posible. La presencia del ganado bovino en Meis no es muy abundante, pero siempre se podía encontrar algún vendedor hasta el pasado 8 de noviembre, cuando se suspendió por primera vez su celebración.

Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, apuntaba ayer que «esperamos que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y podamos seguir adelante con esta feria de ganado, una de las pocas que se mantienen en la comarca de O Salnés y que es toda una tradición en Meis».

La regidora recuerda que el cierre de la actividad fue «siguiendo las directrices que fijó la Xunta» para minimizar el riesgo de contagios de esta enfermedad, que solo registró incidencia en Cataluña, donde hubo que sacrificar a más de 2.500 reses a causa de la misma. Giráldez insiste en que el mercado de ganado de Meis se «mantiene por tradición, aunque ya no cuenta con la actividad que desarrolló hace años, cuando era un gran referente para todos los municipios de los alrededores».

El mercado de ganado de Mosteiro es hoy en día una sombra de lo que fue. A principios del siglo XX fue uno de los más importantes del norte de la provincia de Pontevedra, y hasta Meis se desplazaban tratantes de toda Galicia, pero ahora su actividad es muy pequeña y se centra en ganado porcino y equino, dos especies que también han tenido algunos problemas, especialmente la porcina, con la aparición de casos de peste porcina en jabalís también en Cataluña.