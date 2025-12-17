Investigan el incendio de unas redes en el puerto de Tragove
No se descarta que fuera provocado
Emerxencias de Cambados tuvo que sofocar en la mañana de este miércoles el incendio de unas redes acumuladas en el puerto de Tragove.
Se desconoce el origen de las llamas y serán las autoridades quienes lo determinen. No obstante, los aparejos estaban humedecidos y no había cerca nada relacionado con algo eléctrico que hubiera podido provocar un cortocircuito.
Así las cosas, no se descarta que el incendio fuera provocado aunque los efectivos desplazados no detectaron, en principio, olores correspondientes con un posible acelerante.
Las llamas afectaron de manera importante a los aparejos, sobre todo a dos de los tres cúmulos en que su propietario los había dejado en el muelle.
Además, ganaron bastante magnitud e incluso eran visibles desde un par de kilómetros de distancia.
La Guardia Civil ha abierto las oportunas diligencias como sucede en casos de siniestro y será quien determine las causas del siniestro.
