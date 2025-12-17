La huelga de profesores tiene escaso seguimiento en los centros de Arousa

La huelga de profesores ha tenido un seguimiento desigual en los centros educativos de O Salnés. Ha sido mayor en los institutos de Secundaria y Bachillerato, con porcentajes de seguimiento de entre el 10 y el 20 por ciento, y menor en los colegios de Primaria, donde la participación en la protesta estuvo por debajo del 10 por ciento, al menos en los centros consultados ayer por FARO.

La convocatoria de huelga se produce coincidiendo con los exámenes finales de trimestre y las reuniones de evaluación. A instancias de la Inspección, en algunos centros, consultados por este diario, se cambiaron las fechas de las evaluaciones para evitar, precisamente, que el acto reivindicativo afectase al proceso de cualificación de los alumnos y estos pudiesen empezar las vacaciones de Navidad sin las notas.

En lo que respecta a los institutos de O Salnés, el seguimiento se situó en torno al 20 por ciento en centros de Vilagarcía como el Cotarelo Valledor (que tiene en plantilla a más de un centenar de profesores), Fontecarmoa o el Castro Alobre; llegó al 30 por ciento en el Ramón Cabanillas (Cambados); y fue muy minoritario en institutos como el Francisco Asorey (Cambados), donde hicieron paro el 10 por ciento de los docentes, o el Faro das Lúas (Vilanova), donde acudieron a trabajar todos los educadores.

Mientras, en los colegios de Primaria, la participación ha sido más discreta, hasta el extremo de que en algunos centros, la huelga no fue secundada por ningún docente, como sucedió en el Julio Camba, de Vilanova, o en Rosalía de Castro, de Carril (Vilagarcía). Fue igualmente testimonial en el colegio de Vilaxoán, mientras que en el de Mosteiro, que tiene los primeros cursos de ESO, hicieron huelga en torno al 10 por ciento de los profesores.

Los profesores que secundaron el paro no hicieron acto reivindicativo alguno en los centros arousanos consultados por FARO. Los sindicatos convocantes sí organizaron manifestaciones en forma de marchas fúnebres en una decena de pueblos gallegos, entre ellos Pontevedra, a donde se esperaba que se desplazasen ayer muchos de los profesores arousanos que estaban en huelga.

La protesta la han convocado los sindicatos CIG y STEG. Reclaman, entre otras mejoras, una reducción más rápida de las ratios de alumnos por aula, más profesores para atender en buenas condiciones a los estudiantes con diversidad o recuperar el horario lectivo previo a 2012. A nivel general, la Xunta de Galicia ha indicado que la huelga ha sido seguida solo por un 15 por ciento del cuerpo de profesores. Hoy miércoles es la segunda jornada de paro, y está prevista una manifestación central en Santiago.