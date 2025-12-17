La Galiña Azul de Vilaxoán soluciona su falta de personal

La comunidad educativa de la Galiña Azul de Vilaxoán ya ha visto cubierto la plaza de educadora que llevaba vacante desde el pasado 21 de noviembre.

Fue precisamente ayer cuando la nueva trabajadora se incorporó al puesto laboral, completándose así las doce plazas de educadoras que corresponden a la guardería pública que cuenta con 75 menores de 0 a 3 años.

Desde hace unos días, los padres y madres del centro remitieron escritos al Consorcio Galego de Servizos, organismo dependiente de la Consellería de Política Social y del que depende la red A Galiña Azul, para reclamar una solución inmediata y preguntar por los plazos de cobertura de la plaza, una incógnita que desde ayer ha quedado resuelta.