Finaliza el curso de almacén de las Escolas Inclusivas

El Concello de Ribadumia participó en la entrega de diplomas del itinerario de comercio y almacén de las Escolas Inclusivas de Emprego Meis-Ribadumia 2025, un proyecto impulsado por la entidad Acción contra el Hambre en el marco del programa Vives Aprende Inclusión.

Este itinerario formativo se desarrolló en Ribadumia entre los meses de septiembre y diciembre y tuvo como objetivo el de facilitar el acceso al mercado laboral a personas desempleadas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, a través de una formación 100% gratuita y adaptada a las necesidades reales del tejido empresarial local. El proyecto fue posible gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Xunta, además de la colaboración institucional del Concello.

El balance global de estas escuelas es que, en el conjunto del programa, participaron 62 personas, alcanzándose una inserción laboral directa del 62,9%, además de casos de inserción formativa y retorno a los estudios. El alumnado adquirió competencias clave en áreas como la logística, el comercio y la seguridad e higiene alimentaria, además de habilidades transversales vinculadas a la búsqueda activa de empleo. El programa incorporó también un enfoque saludable, promoviendo el bienestar físico y emocional.