Fegamp y Xunta ratifican hoy el traspaso de los antiguos SPAD

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Consellería de Sanidade ratificarán mañana el traspaso de las Unidades Asistenciales de Drogodepencias (UAD) al Sergas. En O Salnés, esta medida afecta a Vilagarcía y O Grove.

Las UAD son las unidades que prestan asistencia sanitaria a los drogodependientes -la parte asistencial de los antiguos SPAD- y desde el 1 de enero próximo dejarán de depender de sus respectivos Concellos y pasarán a estar bajo la gestión directa del Sergas.

En un comunicado remitido ayer por la Fegamp, se indica que los 13 municipios con unidades de este tipo aprobaron el traspaso en sus plenos, y que ahora la medida debe ser ratificada por la comisión mixta del traspaso, que se reúne hoy, y posteriormente por el Consello da Xunta.

En una fase posterior, el personal de las UAD podrá optar por integrarser en el marco estatutario del Sergas, si bien este será un proceso voluntario. Desde la Fegamp se ha señalado que, «la integración de las UAD en el Sergas era una de las reivindicaciones históricas del municipalismo gallego». En opinión de la organización municipalista, esta integración, «supone un paso decisivo para poder garantizar el mantenimiento de este servicio esencial en el futuro», y servirá también para mejorar si cabe la atención que reciben los pacientes, al adoptarse «un sistema organizativo más adecuado».