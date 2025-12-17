Éxito musical para el recuerdo en Ribadumia

El Auditorio de A Senra vivió una de esas noches que quedan como referencia en la agenda cultural de Ribadumia. La actuación conjunta de la Banda Municipal de Música de Ribadumia y el trompetista internacional Rubén Siméo se saldó con un éxito rotundo, tanto por la respuesta del público –cerca de 350 personas rozaron el lleno absoluto– como por el nivel artístico que lució en el escenario.

La calidad del evento se anticipó pocas horas antes con el único ensayo conjunto entre trompetista y formación. Tal fue la sensación tras la prueba que sonó a una cohesión interpretativa de gran músculo. El propio Simeó destacó tras esa toma de contacto la calidad de la Banda Municipal de Ribadumia, un reconocimiento que tiene valor añadido por venir de un solista acostumbrado a trabajar con conjuntos de gran exigencia.

También el alcalde, David Castro, puso palabras al sentir general tras el concierto, al calificarlo como «uno de los mejores» celebrados en el auditorio ribadumiense, una valoración que conecta con la sensación de evento especial que se respiró desde el primer minuto: expectación, aforo casi completo y un público entregado que convirtió la velada en un acontecimiento comarcal.

El Auditorio rozó el lleno. / FdV

La presencia de Rubén Simeó —solista nacido en Vigo y con trayectoria internacional— no fue una colaboración cualquiera. Para la directora de la banda, Lara González Cortés, era un objetivo que llevaba años rondando. Ella misma lo explicaba recordando la huella que le dejó verlo tocar de niño en El Conciertazo. La historia tuvo, además, un giro inesperado: la iniciativa final no partió solo desde Ribadumia, sino del propio trompetista, que contactó con la banda al conocer su proyección y mostrar su interés por tocar con la formación.

El repertorio buscó deliberadamente el equilibrio entre lo sinfónico y lo popular. La propuesta se planteó como un concierto «para todos», capaz de atraer a melómanos y a público general con un programa variado que transitó por piezas de carácter más clásico y por títulos de gran conexión emocional: My Way, Cinema Paradiso, guiños a Bon Jovi y ABBA, entre otros.

La respuesta del público confirmó lo acertado de una apuesta basada en la calidad.