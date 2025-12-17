La Escola de Música de O Grove une a todos los CEIP en un festival

Las fechas especiales de la Navidad están cada vez más cerca y el ambiente festivo crece en las calles. La plaza de Galicia en Vilagarcía ofrecía ayer una entrañable imagen de cánticos infantiles, como los que se podrán escuchar el miércoles 17 en el auditorio de O Grove.

La Escola de Música Municipal reunirá a su alumnado y a escolares de los CEIP Valle-Inclán, Rosalía de Castro, Conmemiño y As Bizocas en un Festival de Panxoliñas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Tendrá lugar a las 11.30 horas y los pequeños cantores interpretarán temas como «As xaneiras», «Vimos cantar», «Polo Nadal», «Panxoliña de todo ano», de Mamá Cabra, «Es de María» y así hasta diez temas diferentes. Como colofón, todos unirán sus veces para ofrecer «Con un sombreiro de palla», de Fuxan os Ventos.