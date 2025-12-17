La empresa confía en permitir el tráfico por A Mariña desde mañana

La empresa que está reparando el socavón de la avenida da Mariña, en Vilagarcía, confía en que se pueda reabrir al tráfico la calle durante la jornada de mañana jueves. Eso sí, sería una reapertura parcial, ya que se eliminarán varias plazas de aparcamiento del lado izquierdo de la vía (sentido O Ramal) para permitir el paso de los vehículos por esa parte, mientras los operarios siguen trabajando en la zona.

Si todo sale bien, la normalidad podría quedar restablecida ya el viernes, estiman en la empresa Montajes Iglesias, contratada por vía de urgencia por el Ayuntamiento de Vilagarcía para hacerse cargo de la reparación.

El pavimento se hundió el pasado viernes, quedando atrapada una barredora del servicio municipal de limpieza. Tras una inspección en la zona, se verificó que el suelo había cedido debido a la rotura de una tubería de la red de saneamiento, enterrada a unos dos metros de profundidad.

El Concello ordenó el corte de la calle y contrató por vía de urgencia los trabajos de reparación con Montajes Iglesias, por un importe de 38.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. En todo caso, el incidente quedará subsanado mucho antes.

La empresa empezó a trabajar en la zona el lunes por la mañana, y tras excavar en la zona del socavón hallaron rápido el colector dañado, una antigua conducción de material cerámico. Una vez sustituido, durante la mañana de ayer una brigada de trabajadores se afanaba por rellenar la excavación con cemento y por compactarla con tierra y grava.

La previsión es que, si no surgen imprevistos, durante la jornada de mañana se pueda reabrir al tráfico la avenida, de modo que los coches puedan circular hacia O Ramal por la mitad izquierda de la calzada, mientras los operarios dan los últimos retoques al arreglo de la carretera y de la acera dañados. Y el viernes podría restablecerse la normalidad, con la recuperación de las plazas de aparcamiento retiradas.

Por el momento, la calle está cortada a la altura del cruce con Elpidio Villaverde, que es hacia donde tienen que desviarse los conductores que quieren ir en dirección a O Ramal. En cualquier caso, algunos conductores sí accedieron a la calle, y lograron aparcar antes de la zona de la avería, que sí estaba debidamente acotada.

Por otra parte, un tramo de Gumersindo Nartallo permaneció cortado ayer por trabajos en los cables subterráneos del teléfono.