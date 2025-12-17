Dena-Mita adelanta su Papanoelada y Cambados la Festa da Xuventude
Las previsiones dan lluvia y los programas y horarios se mantienen
El sábado proyectan «San Simón»
Las previsiones meteorológicas para el fin de semana amenazan con lluvia, así que la comarca ha decidido adelantar al viernes algunos de los eventos al aire libre previstos para el sábado, como la I Festa da Mocidade de Cambados y la V Papanoelada de la peña motera Dena-Mita.
No obstante, en la capital del albariño se mantiene la fecha para la proyección de la película «San Simón», a las 19.00 horas, en A Xuventude y con la presencia de su director, Miguel Ángel Delgado, y uno de sus protagonistas, el actor cambadés Flako Estévez.
En cuanto a la cita motera de la peña meañesa, la apertura tendrá lugar este viernes, a las 20.30 horas y la ruta por el municipio, con unos 30 minutos de duración, aproximadamente, empezará a las 21.00 horas y al término habrá una chocolatada gratuita.
No faltará el puesto de churros y la organización promete sorpresas. Además, habrá una recogida solidaria de alimentos no perecederos y solo hay un requisito: que los moteros asistentes y sus acompañantes acudan vestidos de Papá Noel. El epicentro del programa será en Dena, delante de la plaza.
Y en cuanto a la cita organizada por la Concellería de Festexos e Mocidade de Cambados, aunque se adelanta a mañana, se mantiene el horario y el programa. Así, será a partir de las 21.00 horas en la plaza Alfredo Brañas con música con dj Mavdba, decoración navideña, regalos, sorpresas y otros entretenimientos.
El programa se prolongará hasta una de la madrugada, aproximadamente.
