Concierto de Manu Díaz Trío en el Auditorio isleño

Será el domingo, a partir de las 19.00 horas, y la entrada tendrá un coste de cinco euros

R. A.

A Illa

El Auditorio de A Illa acogerá el próximo domingo un concierto de Manu Díaz Trío. El evento dará comienzo a partir de las 19.00 horas y tendrá un coste de cinco euros. El concierto se enmarca dentro de las actividades que ha desarrollado la Concellería de Cultura para estas navidades.

Manuel Suárez, teniente de alcalde de A Illa, apuntaba ayer que «conciertos como este refuerzan la vida cultural de A Illa, poniendo en valor espacios públicos como el Auditorio y acercando a los vecinos propuestas musicales de primer nivel·».

El viernes, a las 20.00 horas, también se procederá a la presentación de un libro y un recital musical en la biblioteca de A Illa. Será a partir de las 20.00 horas y en la presentación de «Meridiano Orixe» participarán su autora, Andrea F. Maneiro y el músico arousán Manuel Dopico Orjais. La entrada será libre.

