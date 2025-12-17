El centro de clasificación de bivalvos de la cofradía de Carril abre otra vía de agua
Miembros de la junta general del pósito exigen ver la licencia y demás documentación
Sostienen que el local fue abierto sin su conocimiento
Afean al patrón mayor que actúe sin consultarlos
Hace unas semanas la cofradía de pescadores de Carril anunciaba que cuenta ya con «un espacio renovado y equipado con mesas y máquinas de cribado para dar servicio a todos los socios que lo precisen».
Presentaban así en sociedad un local habilitado en la planta baja de un edificio situado «justo frente a la lonja» que, según el pósito, «facilita el proceso previo a la venta y supone un paso más para mejorar la calidad y la eficiencia de nuestro trabajo».
En ese mismo anuncio, la cofradía aseguraba que dicho centro «cuenta con todos los permisos necesarios y está ya listo para ser utilizado».
Pero ahora se sabe que hay miembros de la junta general de esa misma cofradía que desconocen «con qué finalidad se creó» este centro de clasificación de bivalvos, «cuánto costó» y con quién se consultó su puesta en marcha, entre otras muchas dudas.
Es por ello que acudieron a la cofradía a recabar información y «se nos negó», a pesar de que, como queda dicho, son integrantes de la junta directiva de la entidad.
Indignados con lo sucedido, estos miembros de la «xunta xeral» anuncian que van a presentar una solicitud por escrito «para que nos digan cómo se paga el local, con qué dinero se reformó cuánto costó la reforma».
Pero también «para que se nos enseñe toda la documentación, incluida la licencia municipal y de actividad, si es que la tiene, junto a los demás permisos e informes requeridos para este tipo de instalaciones, incluidos los certificados o expedientes veterinarios y sanitarios que indiquen que el local es apto para la manipulación de bivalvos».
Quienes así se pronuncian sostienen que «nada de esto sería necesario si en la cofradía se actuara con transparencia y se informara a todos los socios de las acciones emprendidas, en lugar de adoptarse decisiones unilaterales por parte del patrón mayor que ni siquiera conocemos quienes formamos parte de la xunta xeral», lamenta.
«Sabemos extraoficialmente que metieron máquinas para clasificar marisco, cámara de vigilancia y otras cosas, pero nadie nos informó de nada, y cuando le pedimos información a la secretaria de la cofradía tampoco nos la da», insisten los dirigentes del pósito que cuestionan el proceder del patrón mayor.
«Esto antes no pasaba –continúan–, pero este patrón va por libre y, como el grupo de mariscadoras que lo apoya, solo está pendiente de actuar contra los parquistas».
Sale esto a relucir tras la convocatoria de una reunión ordinaria de la junta general convocada para el martes que viene en la que está previsto tratar asuntos como la aprobación del presupuesto para 2026 y la modificación del reglamento interno en la lonja.
«Ante estos puntos tan importantes y la puesta en marcha del centro de clasificación de bivalvos, lo más lógico es que demandemos información detallada para saber qué vamos a votar exactamente, y resulta que cuando la pedimos nos dicen que no, esperando que votemos con los ojos cerrados y sin tener ni idea de lo que pretende el patrón», sentencian los dirigentes de la cofradía.
Tanto ellos como otros socios del pósito consultados explicaban ayer que «todos estos movimientos del patrón mayor están relacionados con la apertura del centro de clasificación y venta de bivalvos que la OPP-89 Parquistas de Carril puso en marcha en las naves de O Ramal».
Unas naves, por cierto, que «Javier Quintáns apoyó antes de convertirse en patrón mayor e iniciar una cruzada contra ellas y la OPP-89 en sintonía con el Concello de Vilagarcía».
Suscríbete para seguir leyendo
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Registros en Vilanova en una nueva operación contra el narcotráfico
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»