Las canastas de baloncesto regresan a la plaza de O Regueiro de A Illa

Las canastas de baloncesto regresan a la plaza de O Regueiro, en A Illa, después de que el Concello haya decidido adquirir dos de estos elementos deportivos y ubicarlos en ese lugar para fomentar la práctica deportiva al aire libre. La inversión realizada supera los 3.000 euros y ha permitido la adquisición de dos canastas móviles, que pueden ser desplazadas y adaptadas a diferentes actividades, eventos deportivos o necesidades del espacio público.

Una parte del coste de estas canastas fue asumida inicialmente con fondos que estaban destinados al Club Baloncesto Illa de Arousa, tras acordarse su reorientación al no celebrarse el torneo 3x3, lo que «permitió realizar una inversión que quedará para el uso de toda la ciudadanía».

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, señalaba ayer que esta actuación «responde al compromiso del Concello con la promoción del deporte y con el uso activo de los espacios públicos». Insiste en que «apostamos por inversiones útiles, versátiles y duraderas que benefician a los vecinos durante todo el año». Indica Arosa que «desde el Concello destacamos la importancia de seguir apostando por el deporte como herramienta de convivencia, salud y dinamización de los espacios públicos, así como el valor de la colaboración con el tejido deportivo local para sacar adelante proyectos que redunden en el interés general».