La campaña del percebe arranca con mal pie en O Grove

Tanto si es por el mal tiempo como por el horario de las mareas, ya que condicionan de manera determinante el trabajo del sector, lo cierto es que la campaña navideña del percebe de O Grove empezó con muy mal pie.

Ya se había aplazado la semana pasada debido al fuerte temporal, y cuando todas las esperanzas estaban puestas en la semana en curso resulta que en los dos primeros días de actividad apenas se subastaron 50 kilos de producto.

Fueron 17,6 kilogramos de percebe los despachados ayer desde la «rula» grovense, con un precio máximo de 60 euros. Así se vendieron 2 kilos, seguidos de siete que salieron por 50 euros, algo más de seis kilos a 35 y los dos kilos restantes, a 30 euros.

Hoy los socios de la cofradía de pescadores San Martiño alcanzaron los 30 kilos de percebe, que también es muy poca cosa. Los tres primeros salieron a 85 euros, los seis kilos siguientes se cotizaron a 70, después se despacharon tres kilos más a 60, seis a 50, tres kilos a 30 y los últimos 9 kilos de percebe, a solo 20 euros, más IVA.

Otras especies

Respecto a otras especies interesantes en esta época del año, decir que esta tarde se subastó el centollo a un precio máximo de 42 euros el kilo, mientras que el erizo de mar –más de seiscientos kilogramos– alcanzó los 18.

El bogavante marcó un primer «mío» de 62, la mejor nécora de O Grove salió al mercado 30 y el pulpo superó los 15 euros por kilo, elevándose la almeja fina hasta los 34 y la japónica, a 21 euros el kilogramo.

La cotización más elevada fue la del camarón común, que llegó a 127 euros por kilogramo, más IVA.