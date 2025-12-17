BNG, Esquerda Unida y Limpiarousa exigen a Ravella que cancele la suelta de globos en la Festa da Toma das Uvas

La suelta de globos biodegradables anunciada para la próxima Festa da Toma das Uvas de Vilagarcía ha abierto un frente de críticas entre colectivos políticos y sociales. BNG, Esquerda Unida y el colectivo Limpiarousa coinciden al reclamar al gobierno local que dé marcha atrás y sustituya la iniciativa por alternativas sin impacto sobre el medio natural.

El BNG insta al grupo de gobierno a prescindir de la suelta al considerar que supone un «gasto excesivo e innecesario» y un acto con «gran coste ecológico». La formación sostiene que el desembolso ronda los diez mil euros y que se pretende presentar como un reclamo para un evento que «ya es de por sí conocido» y que cada 31 de diciembre reúne a miles de personas en la Praza de Ravella. Junto a la cuestión económica, el Bloque alerta del impacto ambiental: rechaza que el material pueda considerarse realmente inocuo, remarca que tardaría en degradarse y advierte de que, en una ciudad costera, una parte importante de los globos podría terminar en el mar, con riesgos para la fauna por ingesta o enredos.

Añade además el BNG un argumento vinculado al uso de helio, al que define como un recurso finito, y pide destinar esa partida a actuaciones «realmente importantes» para la ciudadanía. En su escrito, también vuelve a reclamar la puesta en marcha de la campaña «O Mar comeza Aquí», recordando el acuerdo plenario que la respaldó.

En términos similares se expresa Esquerda Unida, que exige a Ravella que desista del gasto de 9.677 euros destinado a la suelta de supuestos globos «biodegradables». EU califica la iniciativa de «dispendio inaceptable difícil de justificar».

El grupo municipal subraya además que la suelta constituye, a su juicio, una grave irresponsabilidad ambiental, y afirma que «no existen globos completamente biodegradables tal como se pretende hacer creer». EU insiste en que, una vez liberados, los globos caen de forma incontrolada en espacios naturales y que en el caso de Vilagarcía existe una «enorme probabilidad» de que acaben en la ría. La formación concluye reclamando que se revoque la decisión, se cancele la suelta y se redirijan esos recursos a iniciativas «socialmente útiles y ambientalmente responsables».

A esta presión se suma Limpiarousa, que traslada en su escrito —dirigido a las áreas municipales de Medio Ambiente y Festexos— su preocupación por el impacto del acto simbólico previsto para el 31 de diciembre. El colectivo se centra en el efecto sobre el «patrimonio natural más preciado», la ría de Arousa. Aunque se anuncie látex biodegradable, Limpiarousa insiste que los globos «acaban inevitablemente» en el mar y que el látex puede tardar años en desaparecer en el medio acuático, convirtiéndose durante ese tiempo en una trampa para la fauna y un residuo que perjudica la calidad de las aguas.