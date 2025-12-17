András y As Sinas inician el camino para crear sendas comunidades energéticas

Vecinos de András y de As Sinas, en Vilanova de Arousa, han dado los primeros pasos para crear dos comunidades energéticas en ese municipio. Serían un total de treintena viviendas las que se sumarían a los dos proyectos (ocho en András y unas 22 en As Sinas) y que la pasada semana se reunían con técnicos de la Diputación para recibir asesoramiento a través de la oficina de transformación comunitaria sobre los pasos que deben dar, especialmente los burocráticos, para constituirse en dos comunidades energéticas de pleno derecho.

El diputado provincial responsable del área, Javier Tourís, explicaba ayer que los vecinos de las dos zonas «mostraron interés durante las charlas y nos solicitaron un encuentro con los técnicos para comenzar a guiarlos hacia la creación de una comunidad energética». Reconoce que los dos proyectos están en una situación embrionaria, pero confía en que puedan salir adelante y que no sean los únicos que se pongan en marcha en la comarca de O Salnés. No en vano, recuerda que la oficina de transformación comunitaria ha realizado charlas en todos los municipios de la comarca de O Salnés y confía en que «comiencen a crecer las semillas que hemos sembrado y surjan proyectos de estas características».

A Illa fue la gran pionera con «Mar e Luz»

Hace casi dos años, comenzó a funcionar la experiencia «Mar e Luz» en A Illa de Aroua, una experiencia energética en la que participaban unas 14 familias del municipio, la Cofradía y el Concello. Fue un 24 de febrero de 2024 cuando comenzaban a caminar por la senda eléctrica, ya que por la burocrática lo hicieron mucho antes, en un peregrinar eterno que les llevó a abrir muchos de los caminos que ahora aprovechan las comunidades energéticas que se están creando, ya que se están encontrando con una mayor cooperación de las administraciones.Impulsada por el colectivo Arousa en Transición, ya se está trabajando en una segunda edición del «Mar e Luz» además de asesorar a todas aquellas entidades que se acercan a A Illa para seguir sus pasos e ir quemando las etapas necesarias para crear una comunidad energética que les permita crear su propia energía, e incluso, si se registran excedentes, poder venderlo. Además, también han instalado cargadore eléctricos en la zona del Concello de A Illa.