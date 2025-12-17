Alumnos del SEK recogen 170 kilos de residuos en una limpieza en Vilagarcía

Casi medio centenar de voluntarios participaron ayer en una actividad de limpieza en la playa de A Compostela (Vilagarcía). La jornada la organizaron el Colegio Internacional SEK-Atlántico y Coca-Cola, dentro del programa Mares Circulares. La iniciativa contó con la colaboración del Concello arousano.

Al término de la limpieza, los voluntarios recogieron 171 kilos de residuos, que fueron clasificados por la Fundación Ecomar para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos serán analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y a la recogida periódica desde la primera edición en 2018, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras, «que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos», apuntan desde la organización del evento.

Gema Domínguez, gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado, «la importancia de las alianzas y colaboraciones para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares para conseguir un mundo y un entorno marino sin residuos. Resulta necesario actuar para preservar estos ecosistemas y concienciar de la necesidad de poner en marcha acciones que fomenten la economía circular. Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es que, tras casi siete años, contamos con una base de datos que ofrece información de mucho interés a la comunidad científica para avanzar en la búsqueda de soluciones a este problema. Agradecemos a los voluntarios que han sido un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo».

A nivel nacional, el proyecto Mares Circulares consiguió recoger el año pasado más de 376 toneladas de residuos, gracias a una red de colaboración compuesta por 9.731 voluntarios y cofradías de pescadores de 16 puertos pesqueros.

Este último año, se realizaron 169 actuaciones de recogida y limpieza de residuos en playas y entornos acuáticos, 22 reservas marinas y espacios naturales protegidos, a las que se sumaron ocho limpiezas submarinas.

Mares Circulares es una iniciativa impulsada por Coca-Cola en España y Portugal, nacida en 2018.