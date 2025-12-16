La Xunta eleva a 3 millones la inversión para reducir las inundaciones en Valga

La Xunta de Galicia ha incrementado hasta cerca de tres millones de euros la inversión destinada a las obras de mejora en la Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi) de los ríos Ulla y Sar en el Concello de Valga, con el objetivo de ejecutar una intervención integral que minimice los episodios de inundación y su impacto sobre viviendas e infraestructuras.

El Consello da Xunta autorizó la firma de una ampliación del convenio suscrito con el Concello que supone un aumento del presupuesto en más de 1,7 millones de euros para incorporar nuevas actuaciones orientadas a mejorar el comportamiento hidráulico de los ríos Valga y Soutiño. Estas intervenciones buscan incrementar su capacidad de desagüe y reducir el riesgo de desbordamientos en episodios de lluvias intensas.

El convenio inicial, firmado en 2021, contemplaba tres actuaciones principales: la mejora del espacio fluvial del río Louro, la protección de la margen derecho del río Valga a su paso por el núcleo urbano y la intervención en el tramo comprendido entre la vía del ferrocarril y la Devesa. Las dos primeras ya han sido ejecutadas, con una inversión conjunta superior a los 700.000 euros.

Durante la redacción del proyecto para la mejora del río Valga en el tramo entre el ferrocarril y la calle Devesa –incluida la demolición y reconstrucción de un puente– se constató la necesidad de realizar actuaciones adicionales, al detectarse estrangulamientos del cauce tanto aguas arriba como aguas abajo que seguían condicionando el comportamiento de los caudales en situaciones de lluvias intensas.

Ante esta situación se decidió acometer una mejora hidráulica complementaria en los ríos Valga y Soutiño, considerada estratégica para optimizar el desagüe, aumentar la sección útil de los cauces y mejorar su respuesta frente a episodios de riadas. Estas actuaciones reforzarán la funcionalidad de las obras ya previstas, ofreciendo una respuesta más robusta y coordinada en toda la Arpsi.

La Xunta explica que la inclusión de estos nuevos trabajos, junto con los costes asociados a las obras en curso, la dirección facultativa, las medidas preventivas y la certificación final, eleva la inversión total hasta aproximadamente 2,9 millones de euros.

Además, debido al alcance de las intervenciones hidráulicas y a su afección a zonas sensibles y al entorno urbano, la vigencia del convenio se amplía hasta septiembre de 2029, lo que permitirá completar la licitación de las actuaciones pendientes, la ejecución de las obras y los trámites finales de entrega y recepción por parte del Concello.

Por otra parte, el Concello de Valga felicita a la agrupación de Protección Civil tras recibir uno de los distintivos entregados el sábado en la Academia Galega de Seguridade Pública, en un acto celebrado en A Estrada al que acudieron el responsable de la entidad, José Manuel Otero «Camaño», el también voluntario Juan Jesús Santalla y el concejal Álvaro Fernández.

La distinción entregada por la Xunta reconoce la contribución de Valga a mitigar los efectos catastróficos de las riadas que arrasaron Valencia en octubre de 2024. Protección Civil también jugó un papel determinante en las inundaciones vividas en Valga en los últimos años.