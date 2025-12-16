Vilaxoán urge corregir el peralte del cruce de Vázquez Leis con la PO-549

El presidente de la asociación de vecinos de Vilaxoán, Cándido Meixide, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Vilagarcía en el que reclama la corrección del peralte del cruce existente entre la calle Vázquez Leis y la carretera general, la PO-549. Meixide considera necesario tomar alguna medida en esa intersección, pues en estos momentos, los coches que circulan en sentido Cambados y quieren bajar hacia el centro de Vilaxoán por ese punto, «quedan con una rueda en el aire», debido a la acusada diferencia de altura existente entre la calzada principal y Vázquez Leis.

Meixide señala que lo que hacen muchos conductores es evitar la parte central de la calzada, tomando la curva más abierta, pero que esto supone que terminen invadiendo la parte de la calzada destinada al paso de los peatones -la plataforma es única-, con el consiguiente mayor riesgo para la integridad de los viandantes.

Por este motivo, Cándido Meixide se ha dirigido al Ayuntamiento. La administración pidió a su vez un informe a la Policía Local, donde se indica que dado que la carretera PO-549 es de la Xunta de Galicia, es a esta administración a la que hay que dirigir la petición de los vecinos. De este modo, el Concello ha decidido remitir la solicitud a la Consellería de Infraestructuras, para que la estudie.

Precisamente, durante la jornada de ayer era obligatorio que los vehículos que bajaban por Vázquez Leis ocupasen la parte de la plataforma destinada a los peatones, debido a unas obras en el saneamiento que se estaban ejecutando en la parte central de la calzada, y que ocupaban también la mayor parte del paso de peatones.