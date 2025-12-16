Vilagarcía se suma este fin de semana a la recogida de donaciones de sangre

Desde el Concello de Vilagarcía se hace un llamamiento a los vecinos para que participen activamente en la campaña de donación de sangre del Servizo Galego de Saúde y que llegará a la ciudad esta fin de semana. O Sergas calcula que entre el 15 de diciembre y el 15 de enero se necesitan 8.500 donaciones para atender a los pacientes de los hospitales públicos, de ahí esta campaña por todo el país.

En Vilagarcía, la unidad móvil se instalará junto al Auditorio. El viernes estará de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 por la tarde. O sábado, lo hará solo en horario matutino: de 10.00 a 15.00 horas.

Desde el Sergas se incide en que con un gesto que solo necesita de 15 minutos, se colabora para que 31.000 persoas al año puedan recibir sangre en los centros de la red pública sanitaria gallega.