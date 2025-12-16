Vilagarcía y Ribadumia tienen los parques inmobiliarios más modernos de O Salnés

En Vilagarcía hay sobre 15.300 viviendas, y prácticamente la mitad de ellas se construyeron a partir de 1991, lo que significa que tienen menos de 35 años. Así lo revela un informe reciente del Instituto Galego de Estatística (IGE), según el cual el parque inmobiliario más moderno de la comarca es el de Ribadumia, seguido en segunda posición por el de Vilagarcía.

En el caso concreto de la capital arousana, el IGE contabiliza 15.300 viviendas, de las cuales 1.200 se levantaron antes de 1951; otras 2.400 datan de la década de los 70, cuando se produjo en Galicia un rápido crecimiento demográfico y económico; y 7.600 se construyeron desde 1991 hasta 2024, último año en el que recabó los datos el IGE para el presente estudio.

Esto significa que prácticamente la mitad de las viviendas que hay en el término municipal de Vilagarcía tienen menos de 35 años. De hecho, la antigüedad mediana del parque inmobiliario de Vilagarcía se sitúa en los 33 años, la segunda más baja de toda la comarca. En términos generales, solo es menor la edad de las viviendas en Ribadumia, donde la antigüedad mediana se sitúa en los 26 años. En este último caso, se debe al rapidísimo crecimiento urbanístico que experimentó el núcleo de Barrantes en la primera década de los años 2000, cuando se levantaron decenas de viviendas nuevas para acoger a los trabajadores del polígono industrial de Cabanelas y a vecinos de otras poblaciones próximas que buscaban alternativas residenciales más baratas a las de su localidad natal.

En la otra cara de la moneda, los parques residenciales más obsoletos son los de Cambados y Vilanova (44 años de antigüedad mediana), y Meis (43 años).

En el conjunto de O Salnés, el IGE cifra la existencia de 42.700 viviendas, de las cuales 5.000 son de antes de 1951. En los años 70 se construyeron unas 6.600; y desde 1991 se crearon otras 19.000.

Efectos de la gran recesión

Todo cambió a partir de 2008, cuando la gran recesión llevó a los bancos a cerrar el grifo del crédito y sectores como el inmobiliario o el de la construcción se hundieron por completo. La estadística del IGE así lo muestra. Así, por ejemplo, en Vilagarcía se habían construido en las décadas de los 90 y los 2000 en torno a 3.000 viviendas nuevas en cada una -entre pisos y casas unifamiliares-, y sin embargo desde 2010 solo se levantaron 420. La construcción implosionó en todos los municipios.

Incluso en Sanxenxo, donde el turismo ha espoleado siempre el mercado de las segundas residencias, apenas se construyó desde 2010. En concreto, el IGE solo anota la creación de 480 viviendas en la pasada década, cuando entre 2001 y 2010, por ejemplo, habían sido más de 3.500.

Por parroquias, y centrándose en Vilagarcía, las viviendas más modernas están en el centro de la ciudad, así como en Cea, Cornazo, Fontecarmoa y Rubiáns, con antigüedades medianas de entre 24 y 25 años. En contraposición, los distritos con los parques inmobiliarios más viejos se localizan en determinadas zonas de Carril y Vilaxoán, así como en Bamio, con una antigüedad de casi 50 años.

Solo un municipio de la comarca tiene más pisos que casas unifamiliares

El Instituto Galego de Estatística (IGE) también analiza la tipología de la vivienda, clasificándola en casas unifamiliares y los pisos. En el conjunto de la comarca hay 42.600 viviendas, de las cuales más de la mitad son residencias unifamiliares (24.000), y 18.000 son pisos.Hay más casas que pisos en todos los ayuntamientos de O Salnés, menos en uno. En Vilagarcía, de las 15.000 viviendas que contabiliza el INE, unas 5.500 son casas unifamiliares, y 9.600 son pisos. Esto supone que Vilagarcía tiene más de la mitad de los pisos de O Salnés.Este trabajo del IGE es importante puesto que una antigüedad excesiva del parque residencial tiene efectos negativos. Las viviendas son menos eficientes desde el punto de vista energético y, por lo tanto, se gasta más en calefacción. También hay más gastos de mantenimiento y son edificios menos confortables, con mal aislamiento acústico y en muchos casos sin ascensor.