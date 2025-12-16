Últimas horas para apuntarse a participar en la Cabalgata
Vilagarcía apura el plazo para que niños y niñas que quieran participar como pajes en la Cabalgata de Reyes del 5 de enero puedan inscribirse: la convocatoria se cierra mañana miércoles 17 de diciembre a las 23.59 horas.
El Concello oferta 60 plazas, repartidas en dos grupos de edad: 24 plazas para menores de 7 a 9 años y 36 plazas para participantes de 10 a 15 años. La inscripción puede realizarse presencialmente en la casa consistorial, en horario de oficina, o de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.
La lista de inscritos se publicará a partir del 23 de diciembre en la web municipal, en la sede electrónica y también en las dependencias de la Concellería de Cultura, en el Auditorio.
En cuanto a la logística, el Concello recuerda que los participantes deberán acudir vestidos y calzados de color negro. El resto de complementos necesarios para el desfile se entregarán en el Auditorio el viernes 2 de enero, en horario de 9.00 a 13.30 horas para que el vestuario no sea un inconveniente.
