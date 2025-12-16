Tramitan la declaración de fallecimiento de un piloto desaparecido

El Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Vilagarcía ha iniciado el trámite de la declaración de fallecimiento del vilagarciano José Luis Domínguez Otero, desaparecido en abril pasado en un accidente de aviación. En este sentido, la letrada de la Administración de Justicia ha comunicado la celebración de una vista, que será el 3 de febrero por la mañana.

José Luis Domínguez era piloto de ferry, y sufrió un accidente de aviación el 11 de abril de 2025. Estaba realizando un vuelo de trabajo entre Saint John, en Terranova (Canadá) y Santa María (Portugal). Cuando se encontraba a una distancia de 130 millas náuticas de Saint John, en dirección este, el avión desapareció del radar sobre el océano Atlántico, y poco después se activó un transmisor localizador de emergencia.

Los servicios de rescate canadienses trabajaron unos días en la zona, pero sin éxito. Ahora, un familiar del desaparecido promueve la declaración del fallecimiento.