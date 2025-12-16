La Semana Santa de Paradela sustituye a Jesús y empezará los ensayos en enero

La Cofradía Semana Santa de Paradela de Meis ha activado la maquinaria para preparar la próxima edición de esta singular celebración y que viene con novedades.

Una de las más destacadas es la sustitución del actor que interpretaba a Jesús por diferencias y discrepancias que su director calificó de «irreconciliables», al mismo tiempo que mostró el «agradecimiento» de la entidad a Daniel Castro porque «menos mal que apareció en ese momento, hace dos años, porque no teníamos a nadie para el papel», recordó.

Fernando Oubiña no quiere generar polémica y se limitó a señalar que el sustituto será otro joven de la parroquia que se llama Gabriel y también ronda la veintena.

«No tiene experiencia en teatro, pero, al final y al cabo, todos somos aficionados y su disposición al compromiso durante varios años nos da buena espina. Ya estuvo con nosotros en una grabación para la TVG y todo fue bien. De hecho, el año pasado ya se había ofrecido antes de que Daniel expresara su intención de continuar finalmente», añadió.

El director también explicó que se trata de un «papel complejo» que lleva implícito un «comportamiento y compromiso especial» y que, aunque la gente de otros lugares siempre es bienvenida, siempre intentan buscar que Jesús sea de la parroquia, pues es su fiesta, y de Interés Turístico de Galicia, nada menos.

En enero mantendrán otra reunión para empezar ya a ensayar de cara a la edición de 2026, que espera volver a triunfar en público y devoción.