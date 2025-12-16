Sanxenxo afronta la recta final de la mejora del entorno del mercado

La mejora de las calles del entorno del mercado de Sanxenxo entra en su recta final con el fresado previo a la pavimentación. Los trabajos comenzaron en la mañana de ayer con el fresado en las calles Viña da Fonte y Cesteiros, lo que obligó en momentos puntuales a desviar el tráfico por Rúa Panadeira, que se habilitó como salida.

En la jornada de hoy está previsto iniciar las tareas de pavimentación en ambos viales, así como el fresado en la Rúa Panadeira. Para ello, la salida se podrá realizar por el paso inferior de Rúa Madrid.

Por otro lado, mañana se dará comienzo al asfaltado de la Rúa Panadeira y el fresado de la Rúa Progreso, que culminará con la pavimentación de la misma este jueves.

Además de la ampliación de aceras, el proyecto incluye la renovación del alumbrado, la señalización y el sistema de drenaje. Uno de los cambios más visibles será el traslado de los semáforos del cruce de la Rúa Progreso, que se reubicarán junto a los nuevos pasos de peatones.

Además, se prevé instalar una barandilla en la Rúa Progreso para impedir el cruce por la calzada, siendo esta una zona no habilitada, al igual que en la Rúa Viña da Fonte, con el objetivo de proteger el desnivel entre la plaza y la nueva acera.

Por último, el proyecto se completará con nuevos bancos, papeleras y dos áreas ajardinadas que contribuirán a mejorar la imagen y la funcionalidad de este punto clave del municipio.

Con estas actuaciones, el Concello de Sanxenxo pretende, no solo actualizar infraestructuras básicas, sino también hacer más agradable y accesible esta zona para la vecindad y los visitantes que se acerquen.