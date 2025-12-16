La rotura de una tubería de saneamiento obliga a cortar la avenida de A Mariña

La rotura de una tubería de fibrocemento que forma parte de la red principal de saneamiento de Vilagarcía ha obligado al cierre del tráfico en la Avenida da Mariña. De este modo, los vehículos que circulaban hacia O Ramal debían desviarse por Elpidio Villaverde (donde se encuentra el edificio de Hacienda) y después torcer hacia la derecha por Rivero de Aguilar. La restricción también ha dificultado mucho el aparcamiento, ya que se perdieron decenas de plazas, tanto en zona azul como en régimen de estacionamiento libre.

La avería fue detectada el pasado viernes, cuando una barredora de la concesionaria del servicio de limpieza quedó atrapada por el hundimiento del terreno. Eso llevó al Concello de Vilagarcía a contratar de emergencia las obras de reparación con la empresa Montajes Iglesias. Sus operarios empezaron a trabajar durante la madrugada de ayer lunes.

Desde Ravella se ha indicado que la zona en cuestión tiene 15 metros de largo por 10 metros de fondo. La tubería en la que se debe intervenir está a tres metros de profundidad y estaba cargada, «lo que da una idea de la dificultad de la reparación», indicaron desde el Concello. Así las cosas, lo primero que se realizó fue un «by-pass» para poder mantener el servicio de saneamiento y, al mismo tiempo, poder trabajar en seco.

La operación era aún más delicada porque para abrir el suelo era necesario tener en cuenta la gran cantidad de servicios instalados (agua, electricidad, teléfono, etc.), para no dañarlos accidentalmente, lo que agravaría más la situación.

Desde el Ayuntamiento explican que tras la inspección realizada el mismo viernes, «se pudo verificar que la fuga era de considerables dimensiones, afectando tanto a la calzada como a las aceras peatonales». En principio, se cercó todo el perímetro, dejando varias plazas de aparcamiento sin efecto. Ayer, tras la apertura de la pavimentación, se iba a evaluar el grado de afectación del colector de 600 milímetros de grosor.

Las obras consisten en sellar el tramo afectado por la fuga. Posteriormente, se habilitará la extracción continua de aguas residuales con bombas de achique para realizar el «by-pass» y, de esta manera, verificar el tramo específico a sustituir. A partir de ahí, se excavará y rellenará una zanja de tres metros de profundidad. Finalmente, una vez sustituida la tubería de 600 milímetros, será necesario rellenar la zona con material de préstamo y grava compactada, y restaurar el asfalto de la calzada y las baldosas de la acera, ya que ambas estructuras se vieron dañadas ayer.

Aunque el contrato urgente de Montajes Iglesias, por un valor de 37.824 euros, tiene, como medida de precaución, un plazo de ejecución de un mes, tanto los técnicos de la empresa como los municipales confían en que todo esté listo esta semana y, en consecuencia, reabrir la avenida da Mariña en un plazo de pocos días. Eso sí, desde el Concello advierten de que «todo dependerá de lo que encuentren los trabajadores a lo largo del día» de ayer.