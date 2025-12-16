Ravella aporta 10.000 euros más al Revenidas por el aumento de costes

El Ayuntamiento de Vilagarcía incrementará su aportación económica al festival Revenidas hasta los 55.000 euros, para de este modo echar una mano debido al fuerte incremento de los costes de producción musical. La medida ha sido aprobada en junta de gobierno, a propuesta de la Concellería de Cultura.

El Concello y los promotores del Revenidas firmaron el año pasado un convenio, según el cual la administración local aportaría a la edición del festival de este 2025 la cantidad de 45.000 euros. Pero en el mismo convenio se incluía una cláusula en la que se dejaba abierta la posibilidad de revisar esa cuantía. Y eso es lo que se hace ahora, incrementando la partida inicial de 45.000 euros en 10.000, para totalizar una ayuda municipal de 55.000 euros.

En la junta de gobierno se apunta que, «en esta edición (por la de 2025), y siguiendo una tendencia desde 2021, los costes de producción del festival han ascendido notablemente, haciendo que la colaboración municipal no sea adecuada a las necesidades que se pretenden cubrir».

Por ese motivo, el departamento municipal de Cultura ha propuesto suplementar la subvención ya concedida en 10.000 euros más, «con el ánimo de mantener el mismo nivel de colaboración con el festival».

Precisamente, el Revenidas ha sido noticia estos días, tras conocerse que el festival de Vilaxoán suma ocho nominaciones en los prestigios premios Iberian Festival Awards. En concreto, compite en las categorías de mejor festival de medio formato, mejor actuación en vivo de un artista español o portugués, mejor actuación internacional, mejor programación cultural o mejor fotografía, entre otras.