Profesionales de la DO Rías Baixas mejoran su inglés
O Salnés
Un total de doce profesionales participaron en un nuevo curso de inglés impartido por el consejo regulador de la DO Rías Baixas con el profesor especializado en este sector, Andrew Black. El objetivo es dotar a trabajadores de atención al cliente, relaciones públicas, comerciales... de las bodegas que ya cuentan con un nivel medio de nuevas destrezas en este idioma.
La formación se ha impartido en varias sesiones temáticas y desde la DO destacan su utilidad teniendo en cuenta el importante mercado de exportación.
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género
- Los cazadores arousanos, tranquilos ante la peste porcina: «Aquí no hay tantos jabalíes»