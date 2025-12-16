Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Profesionales de la DO Rías Baixas mejoran su inglés

Alumnos asistentes al curso impartido por el consejo. | FdV

Lucía Romero

O Salnés

Un total de doce profesionales participaron en un nuevo curso de inglés impartido por el consejo regulador de la DO Rías Baixas con el profesor especializado en este sector, Andrew Black. El objetivo es dotar a trabajadores de atención al cliente, relaciones públicas, comerciales... de las bodegas que ya cuentan con un nivel medio de nuevas destrezas en este idioma.

La formación se ha impartido en varias sesiones temáticas y desde la DO destacan su utilidad teniendo en cuenta el importante mercado de exportación.

