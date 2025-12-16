Portos descarta hacerse con el solar en litigio de Tragove

Portos de Galicia no contempla en estos momentos ningún proceso expropiatorio ni de adquisición del solar que ha quedado en medio de Tragove sin edificabilidad, lo cual sería una posible salida a la demanda interpuesta por el propietario.

Además, el ente público se remite al Concello de Cambados, como responsable del plan especial causante y quien avanza que defenderá los intereses municipales, pero también cree que, en caso de perderse el pleito, tendría que ser la Xunta quien resarza al particular, como titular del ámbito donde está la parcela. Asimismo indica que el ordenamiento sigue en vigor igualmente.

Esta finca formó parte de un proceso expropiatorio anterior y su dueño logró el reconocimiento de la propiedad en un litigio previo.

Desde la Alcaldía cambadesa indicaron que conocían la controversia e «intentamos buscar una solución porque la reclamación se presentó fuera del plazo de alegaciones y aunque contaba con toda la documentación en regla, la propiedad ni figuraba catastrada», expone el regidor.

La ley «lo impide»

Según Samuel Lago, durante la tramitación de este ordenamiento urbanístico, el ente autonómico les trasladó que «la legislación no permitía que una propiedad privada quedara dentro de un ámbito portuario».

Así las cosas, el terreno ha quedado sin aprovechamiento urbanístico asignado lo cual impide a su dueño hacer uso de nada, de las posibilidades de edificar, pues se le reconoce que es suelo urbano.

El regidor cambadés indica que en este proceso «se le ofreció una permuta de tal manera que, a cambio, recibiría una parcela en régimen de concesión, pero así perdía la propiedad. También se abordó la posibilidad de una compra venta, pero creo que no fue posible el entendimiento entre ambas partes».

Lago señaló también que su recurso contencioso ante el TSXG contra el acuerdo plenario que aprobó definitivamente el plan no incluye medidas extraordinarias, así que la norma «sigue en vigor. Estamos hablando de una denuncia, no de una sentencia y desde mi punto de vista no debería suponer su anulación por esa parcela. Si el tribunal llegara a estimar que hubo perjuicio, lo lógico sería que la condena fuera un resarcimiento», añadió el alcalde sobre uno de los futuribles resultados del pleito. Este aún ha sido admitido a trámite recientemente.