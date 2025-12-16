Navidad intergeneracional en las fiestas meañesas

El grupo de teatro escolar O Merlo, del CEIP As Covas, sensibilizó al público familiar en el Centro Social de Dena con la puesta en escena de su «Sorpresas de Nadal», una pieza con una dosis de improvisación que pone en valor el poder creativo de los niños.

Dirigidos por Carlos Yus, de Migallas Teatro, una quincena de niños, algunos padres y abuelos participan a lo largo del curso en la actividad escolar de teatro, y esta Navidad quisieron sorprender a sus familias poniendo en escena esta obra.

Sobre el escenario se sucedieron escenas como el montaje del diferente árbol navideño que pretenden adultos y niños y el disfrute de los regalos de Navidad.

«La obra, amén de la creativo –explica Carlos Yus– lleva consigo una faceta educativa, demostrando que los niños pueden disfrutar y jugar con cajas, lejos del consumismo y del sexismo, transmitiendo a la familias la importancia de aquellos regalos que suponga jugar con imaginación».

Acto seguido, en la primera planta del centro social ofreció su concierto el Grupo de Acordeóns Rías Baixas, un septeto con una edad media de 75 años a cuyos miembros los une su pasión por el acordeón.

Un momento de la representación. / Tino Hermida

Aunque en esta ocasión actuó un sexteto, ya que su gran valedor, Pablo Dovalo, está convaleciente desde hace una semana por gripe y no pudo ser de la partida.

Actuaron Ignacio Varela (Xil), los grovenses Antonio Folgada y François Triñanes, Daniel Dóce (Curro), Cándido Ruxiá (Samieira) y Avelino González, en el bajo eléctrico.

Mago Paco

Ambos eventos se enmarcan dentro del ciclo navideño que organiza el Concello de Meaño, y que hoy continúa con el espectáculo «A maxia do Nadal», a cargo del marinense Fran Otero, más conocido como Mago Paco, que actúa en la Casa da Cultura de Meaño a las 18.30 horas, con entrada libre.

El jueves, turno para el recital de villancicos de niños de la Escuela de Música Municipal ante los usuarios del Centro Rural Polivalente de As Covas. Y el viernes, de nuevo en el Centro Social de Dena, «Peque Festival de Nadal», a cargo de alumnos de la escuela de música.