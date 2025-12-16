La iglesia vilagarciana de Santa Eulalia exhibe un belén con figuras del histórico escaparate de Simeón

En un rincón de la iglesia parroquial de Vilagarcía, junto a la capilla del Rosario, se encuentra lo que no es un simple adorno navideño. Es un nacimiento de más de 30 metros cuadrados, construido con paciencia y memoria y que invita a detenerse en los detalles.

Detrás del montaje está José Manuel Mariño, colaborador y cofrade de la parroquia, quien empleó dos días en encontrar la expresión de un nacimiento que condensa tradición, espíritu navideño y trozos de historia en cada figura.

Se trata de un belén que no nació de cero. Se apoya en un fondo de figuras y materiales que la parroquia ha ido recopilando durante años. «No es el nacimiento que hacíamos antes en el local parroquial antes de la pandemia. Nos hemos adaptado al espacio que hay en la iglesia», apunta un Mariño al que el cambio de escenario no resta lucimiento.

Son alrededor de 90 figuras las que dan vida al conjunto, aunque la colección daría para mucho más. Lejos de sonar a recorte, habla de selección para que el global tenga armonía, respire y que cada escena tenga un sentido.

Entre las piezas hay, además, un elemento con aroma de historia local. «En el belén hay bastantes figuras donadas del histórico belén de los escaparates de los almacenes Simeón, que estaban en la antigua Rey Daviña». Se trata de piezas que reconecta la Navidad de hoy con la de otras épocas, cuando los escaparates del comercio local marcaban el pulso de las fiestas en el centro de la villa y las familias se detenían a mirarlos con admiración.

El nacimiento se puede visitar hasta el 6 de enero siempre que la iglesia esté abierta y no se interrumpa el desarrollo de las celebraciones. Pero no será la única iniciativa que la parroquia pondrá en marcha esta Navidad.

Una de ellas es la campaña del juguete. Y es que la iglesia de Santa Eulalia se convierte en un punto de recogida de aquellos regalos que se le quieran hacer a los más necesitados. Los colectivos Cáritas y San Vicente de Paul son los que se encargarán de hacerlos llegar a todas las casas el próximo 6 de enero.

Las 20.15 se convertirá en una hora de inicio de muchas actividades. Así será el próximo viernes con la visita del Vicario de la Pastoral, Javier Porro Martínez, que presentará el nuevo plan pastoral diocesano. También a las 20.15 dará comienzo el concierto del Orfeón Voces Graves de Arousa el lunes 22, y una semana después, José Fernández Lago dirigirá el acto «confesiones comunitarias». También el domingo 21, a partir de las 10 de la mañana, habrá villancicos y la tradicional bendición del Niño Jesús.