Fajardo demanda un paso alternativo hacia las playas por O Ramal

Esquerda Unida de Vilagarcía reclama al Ayuntamiento un nuevo paso alternativo hacia el paseo marítimo y las playas de A Concha y Compostela a través de O Ramal. El portavoz de la formación y concejal de la corporación, Juan Fajardo, señala que tras el inicio de los trabajos, los peatones tienen que ir a través de la zona portuaria o por la calle Rosalía de Castro.

En este último caso, explica Fajardo, «el acceso resulta extremadamente peligroso en momentos de gran afluencia, ya que (la acera) apenas permite el paso simultáneo de dos personas y es totalmente insuficiente para personas con movilidad reducida, carritos infantiles o personas mayores».

También existe la posibilidad de ir por la zona portuaria, pasando junto a las antiguas naves industriales, pero este acceso también puede acarrear riesgos de noche, pues la iluminación es muy pobre y hay varios tipos de pavimentos, con distintos niveles, lo que incrementa el riesgo de caída.

Por ello, desde Esquerda Unida se reclama al gobierno municipal que decida «de inmediato algún tipo de mecanismo o solución provisional con la empresa constructora para garantizar un acceso más amplio, seguro y accesible mientras duren las obras». De hecho, Fajardo recuerda que se le ha ampliado el plazo a la constructora, de modo que es probable que las obras se alarguen hasta bien entrado 2026.

Asimismo, Esquerda Unida ha solicitado que se replantee el semáforo de paso peatonal entre el parque Miguel Hernández y O Ramal, ya que debido a las obras ahora la mayoría de la gente va por el paso de peatones de la rotonda, de modo que en ocasiones los vehículos tienen que detenerse dos veces, una en este paso de peatones y otra en el mencionado semáforo, lo que acarrea más atascos.