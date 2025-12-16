A exposición pública el proyecto de la senda para Valga en la PO-548

La Axencia Galega de Infraestruturas expone desde hoy al público el proyecto para construir la senda en un vial de servicio de la PO-548 a su paso por Valga. Durante los próximos 30 días se podrán presentar alegaciones y la previsión de la Xunta es empezar a redactar el proyecto constructivo y licitar la obra no más tarde del primer trimestre de 2026. Los trabajos durarán seis meses.

La actuación, que cuenta con una inversión de 176.000 euros, incluyendo las expropiaciones de los terrenos necesarios, busca mejorar la seguridad peatonal y «evitar conflictos con la circulación de vehículos» mediante una senda que se extenderá en 120 metros sin intervenir en el trazado de esta carretera autonómica. Se hará una «redistribución de las secciones para habilitar itinerarios seguros».

Así, se actuará en el vial de servicio del margen derecho, entre los puntos kilométricos 4+170 y 4+285, ampliando su ancho actual hasta los seis metros, ejecutando una senda anexa que permitirá garantizar el cruce de los vehículos en las condiciones más adecuadas. Asimismo se habilitará una senda

anexa de hormigón coloreado de dos metros sin franja vegetal para el tránsito peatonal en condiciones de seguridad, posibilitando la conexión con la iglesia de Santa Columba de Cordeiro. Además, se mantendrá la accesibilidad a las parcelas privadas mediante un pequeño camino de tres metros de ancho adjunto por la derecha de la senda y pegado al terreno, de tal manera que no interfiera con la vía de servicio ni la senda, según la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

El departamento de María Martínez Allegue también destacó que «sigue trabajando en actuaciones que mejoren y favorezcan en los municipios una movilidad más sostenible, cómoda y segura».