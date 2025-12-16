Catoira presenta una programación de Navidad con la música como eje

El Concello de Catoira ofrece una programación especial de Navidad repleta de actividades culturales, musicales y familiares que se desarrollan este mes y el que viene, con el Auditorio Municipal como uno de los principales escenarios.

La músicaes una de las grandes protagonistas de estas fechas con las audiciones de la Escola de Música Municipal. Hoy, a partir de las 19.00 horas, el público podrá disfrutar de las actuaciones del alumnado de flauta, trompa, trombón, piano y violonchelo.

El viernes habrá doble cita: a las 17.30 horas se celebrará una sesión de música y movimiento, iniciación al lenguaje musical y aula de música tradicional, y a las 19.00 horas será el turno de flauta, saxofón, percusión y el conjunto instrumental de la Banda Infantil.

Las actividades navideñas incluyen la visita de los Reyes Magos a los centros educativos del municipio, prevista para el jueves, siendo esta una iniciativa pensada especialmente para los más pequeños.

El cine tendrá su espacio el domingo, a las 18.00 horas, con la proyección de la película «A galiña turuleca» en el Auditorio Municipal, dentro del ciclo de cine en gallego. La sesión está recomendada para todos los públicos.

Uno de los momentos más esperados llegará el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes. Sus Majestades recorrerán el municipio desde la estación de tren hasta el Multiusos a partir de las 17.00 horas.

La jornada incluirá la recepción de los niños, la recogida de cartas, un belén viviente, la actuación de las Pandeireteiras Muiños do Vento y una chocolatada popular.

La programación navideña se cerrará el 6 de enero con el Concierto de Reyes, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal y correrá a cargo de la Banda de Música de Catoira.

Desde el Concello animan a toda la vecindad a participar en estas actividades, pensadas para todos los públicos, con el objetivo de celebrar la Navidad fomentando la cultura, la convivencia y las tradiciones locales.

También destacan que para más información se puede consultar la web municipal catoira.gal.