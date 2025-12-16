Castrelo reedita su propia Cabalgata y premia las casas mejor alumbradas

La asociación cultural Aires Novos de Castrelo vuelve a celebrar su propia Cabalgata de Reyes y su concurso de alumbrado navideño, premiado con diferentes lotes de productos. Desde la entidad animan a los vecinos a participar y dar el mejor ambiente festivo a la parroquia.

Para que el recibimiento a sus Majestades de Oriente llegue a buen puerto, la entidad na conseguido unir a la parroquia, colaborando las Mulleres Rurais As Saíñas, el Beiramar CF, Con de Xido, Castrelo CF Veteranos, la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores y la Banda de Música de Castrelo, pero además sigue abierta a a sumar y «todo el que quiera participar en el desfile con su carroza con motivos navideños, será bienvenido».

No faltarán las principales, en las que viajarán los tres magos y que saldrá el día 5, a las 16.00 horas desde el aparcamiento de la iglesia. Luego recorrerán diferentes partes de Castrelo y habrá entrega de regalos, hinchables gratis y aprovecharán el acto para entregar los premios del certamen «Lucerío de Nadal» en el pabellón del colegio.

Para participar en este hay que enviar fotos del montaje al wasap del 649385115. Las tres propiedades con las decoraciones más originales y espectaculares se llevarán premio: una caja de vino para el ganador y un estuche de vino y una botella para el segundo y el tercer clasificados, respectivamente.

Aires Novos celebrará también una fiesta de Año nuevo. Será el 1, a partir de la una de la madrugada en el hotel Cruceiro con dj, cotillón y chocolate con churros gratis.