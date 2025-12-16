La campaña de la vieira durará tres días y solo abre una zona
La extracción más limitada de los últimos tiempos permite un máximo de 7 toneladas entre las cofradías de Rianxo y Cambados
La campaña de la vieira empezará mañana en la ría de Arousa, pero será la extracción más limitada de los últimos tiempos ante la escasez de recurso.
De hecho, solo durará tres días, hasta el viernes, y solo abrirá la zona IV con un límite de 7.500 kilos a repartirse entre las cofradías de Rianxo (tres toneladas) y la de Cambados, con un tope de 40 kilos por marinero y día.
La decisión se tomó en la reunión mantenida ayer y la Consellería do Mar señala que se ha adoptado «atendiendo a los criterios científicos» y más concretamente el informe del CIMA, avanzado por este diario y que señala que no existe stock suficiente en el resto de zonas de la ría, por lo cual, recomienda «una extracción limitada, puntual y estrictamente controlada, para garantizar la sostenibilidad del recurso».
En el encuentro participaron la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y representantes de ambas pósitos, así como los presidentes de las federaciones provinciales de Pontevedra y A Coruña.
