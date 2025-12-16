Cambados da una charla para evitar las «nuevas» estafas

La Guardia Civil y la Policía Local de Cambados ofrecerán este viernes una charla abierta a la ciudadanía sobre consejos de seguridad para evitar fraudes de todo tipo: bancarios, telefónicos... Será a las 18.00 horas en el centro cultural de la parroquia de Vilariño.

Acudirán agentes especializados y la iniciativa forma parte del Plan Maior Seguridade, pues está pensado para personas mayores, que son el sector de la población más vulnerable en las nuevas modalidades de estafas, las que usan las nuevas tecnologías.

El concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, anima a todos los vecinos a acudir para escuchar los consejos, recomendaciones y maneras de evitar ser víctimas de estos delitos, que registran unas tasas de aumento respecto a los correspondientes a la delincuencia convencional.