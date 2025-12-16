Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de SalariosCaso ToméMuerte Bebé CunqueiroRecogida Paquetes VigoPesquero de los horroresPremios Pardo Bazán
instagramlinkedin

Cambados da una charla para evitar las «nuevas» estafas

Agentes especializados de la Guardia Civil y Policía Local estarán mañana en Vilariño

Una de las charlas ofrecidas por la Guardia Civil del Plan Maior

Una de las charlas ofrecidas por la Guardia Civil del Plan Maior

Lucía Romero

Cambados

La Guardia Civil y la Policía Local de Cambados ofrecerán este viernes una charla abierta a la ciudadanía sobre consejos de seguridad para evitar fraudes de todo tipo: bancarios, telefónicos... Será a las 18.00 horas en el centro cultural de la parroquia de Vilariño.

Acudirán agentes especializados y la iniciativa forma parte del Plan Maior Seguridade, pues está pensado para personas mayores, que son el sector de la población más vulnerable en las nuevas modalidades de estafas, las que usan las nuevas tecnologías.

El concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, anima a todos los vecinos a acudir para escuchar los consejos, recomendaciones y maneras de evitar ser víctimas de estos delitos, que registran unas tasas de aumento respecto a los correspondientes a la delincuencia convencional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents