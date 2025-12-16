Cambados da una charla para evitar las «nuevas» estafas
Agentes especializados de la Guardia Civil y Policía Local estarán mañana en Vilariño
La Guardia Civil y la Policía Local de Cambados ofrecerán este viernes una charla abierta a la ciudadanía sobre consejos de seguridad para evitar fraudes de todo tipo: bancarios, telefónicos... Será a las 18.00 horas en el centro cultural de la parroquia de Vilariño.
Acudirán agentes especializados y la iniciativa forma parte del Plan Maior Seguridade, pues está pensado para personas mayores, que son el sector de la población más vulnerable en las nuevas modalidades de estafas, las que usan las nuevas tecnologías.
El concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, anima a todos los vecinos a acudir para escuchar los consejos, recomendaciones y maneras de evitar ser víctimas de estos delitos, que registran unas tasas de aumento respecto a los correspondientes a la delincuencia convencional.
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género
- Los cazadores arousanos, tranquilos ante la peste porcina: «Aquí no hay tantos jabalíes»