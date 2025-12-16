El Bloque reclama mejoras en sanidad valoradas en cinco millones de euros

El Bloque Nacionalista Galego presentó ayer las alegaciones que presentará a los presupuestos de la Xunta de Galicia de 2026, con respecto a O Salnés. Los nacionalistas plantearán la inclusión en las cuentas autonómicas de una batería de inversiones que supondrían una inyección económica en la comarca de 38 millones de euros.

Uno de los capítulos más importantes de las alegaciones del BNG es el referido a sanidad. En concreto, los nacionalistas defienden la realización de mejoras valoradas en casi cinco millones de euros. Algunas de las partidas contempladas son la puesta en servicio de una ambulancia medicalizada específica para Sanxenxo y O Grove durante el verano (200.000 euros); la construcción de un nuevo centro de salud en O Grove (1 millón de euros); el aumento de especialidades médicas en el Hospital do Salnés (medio millón de euros); o la creación de un aparcamiento público en este centro sanitario (otro medio millón).

Coches estacionados en la entrada del Hospital. | Iñaki Abella

Las alegaciones del BNG plantean también la creación de un equipo de urgencias pediátricas en el Hospital (250.000 euros) o mejoras en el ambulatorio de San Roque valoradas en medio millón de euros.

Los nacionalistas ofrecieron ayer al mediodía una conferencia de prensa en su sede de Vilagarcía para explicar las alegaciones que presentarán a los presupuestos autonómicos, que se van a debatir desde mañana en el Parlamento. El BNG explicó sus propuestas divididas en áreas. En este sentido, también prestan mucha atención a la de política social, con propuestas como la compra del pazo de Montesacro para la creación de una residencia para la tercera edad (2,7 millones de euros).

Cuarto juzgado de Vilagarcía y tubería de agua de O Grove

El BNG también sugiere la inclusión de una partida de 500.000 euros para la creación de un cuarto juzgado en Vilagarcía o de otra, por el mismo importe, para la firma de un convenio con la Mancomunidade do Salnés para cambiar la tubería de abastecimiento de agua potable de O Grove. Otra actuación destacada es la creación de una marina tradicional y un museo flotante en A Illa (dos millones de euros).