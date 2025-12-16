Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

Alumnos de los colegios Arealonga y San Francisco participarán en la charla con Papá Noel en la red Cemit de Galicia

Habrá posibilidad de interactuar a través de la pantalla.

Habrá posibilidad de interactuar a través de la pantalla. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Diego Doval

Vilagarcía

Alrededor de cuarenta menores de 4 y 5 años participarán en la mañana de hoy en una videoconferencia con Papá Noel. Será en el aula Cemit de Matosinhos a partir de las 11.00 horas.

La experiencia, que se viene celebrando desde hace una década, tiene tan alta demanda que se ha optado por la realización de un sorteo. En esta ocasión, fueron los alumnos de los colegios Arealonga y San Francisco.

La charla con Papá Noel tendrá una duración aproximada de 20 minutos dado que el mago de Laponia hará diferentes conexiones con aulas de la red Cemit de toda Galicia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents