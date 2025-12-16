Alumnos de los colegios Arealonga y San Francisco participarán en la charla con Papá Noel en la red Cemit de Galicia
Vilagarcía
Alrededor de cuarenta menores de 4 y 5 años participarán en la mañana de hoy en una videoconferencia con Papá Noel. Será en el aula Cemit de Matosinhos a partir de las 11.00 horas.
La experiencia, que se viene celebrando desde hace una década, tiene tan alta demanda que se ha optado por la realización de un sorteo. En esta ocasión, fueron los alumnos de los colegios Arealonga y San Francisco.
La charla con Papá Noel tendrá una duración aproximada de 20 minutos dado que el mago de Laponia hará diferentes conexiones con aulas de la red Cemit de toda Galicia.
