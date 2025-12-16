Somos Ribadumia acusa al Concello de querer dirigir Servizos Sociais al «mercadeo de ayudas»

Somos Ribadumia acusa al Concello de «mentir y distorsionar la realidad» sobre la situación del departamento de Servizos Sociais cuyas deficiencias recogió un informe de inspección de la Xunta.

También de querer «liquidar» a los trabajadores que, asegura, se quejaron de la situación, para poner a una «persona que haga los informes que el alcalde considere y usar el área como una herramienta política, mercadeando con ayudas y con cuestiones muy delicadas. Es inaceptable».

Su concejal, Sergio Soutelo, defendió haber desvelado el informe de Política Social en cumplimiento de su obligación como oposición de «fiscalizar» la labor del gobierno y, de hecho, asegura que esperó a ver si se cumplían los plazos dados de subsanación.

Pero además «David Castro miente cuando dice que Inspección de Trabajo dio por válido el despacho del educador familiar y que llevan tiempo advirtiendo las deficiencias. Están las actas plenarias donde decía que todo funcionaba perfectamente».

Somos niega también que se mejorase algo y les acusa de intentar «puntear» a la trabajadora social y al educador con un administrativo, además de «castigar en un zulo» al primero y de «sacarle competencias» a la segunda por los escritos presentados, también por parte de los sindicatos «pidiendo aclaraciones». «Miraremos todo con lupa».