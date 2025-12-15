Vertido de fecales y aceite a la ría desde el río Santa Mariña

La ría de Arousa sigue sufriendo los vertidos. Esta tarde se tuvo conocimiento de otro –pueden ser muchos más, pero pasan desapercibidos– procedente del río Santa Mariña, afluente de O Con (Vilagarcía).

Fue coincidiendo con la pleamar, a eso de las dos de la tarde, cuando se observó que la fuerte corriente arrastraba una incalculable cantidad de restos fecales y aceite procedentes del cauce que pasa canalizado bajo el Centro Comercial Arousa, entre el parque de A Xunqueira y el convento de Vista Alegre. Un tramo en el que también se acumulaban diferentes residuos sólidos.

Ya se explicó en otras ocasiones que el ambicioso proyecto de modernización del saneamiento municipal que lleva a cabo la Xunta de Galicia en la ciudad, para modernizar la red de saneamiento con un desembolso de 10 millones de euros, va a suponer una mejora radical en el estado del río O Con.

Los vertidos que soporta se reducirán drásticamente. Tanto que, según el proyecto que maneja el Gobierno de Galicia, su cauce pasará de recibir un volumen de vertido medio anual de 771.376 metros cúbicos a poco más de 20.000 metros cúbicos.

En cualquier caso, todo parece indicar que seguirán produciéndose desde los regatos A Lomba (Fexdega) y el citado Santa Mariña.