Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tierras rarasCasó ToméNaufragio PortugalLucha contra el narcoCelta-AthleticParticulares alquilan su coche
instagramlinkedin

Los vecinos de Simes logran una ansiada marquesina

El alcalde, el cura y la comisión de fiestas estrenan la cubierta, financiada con fondos municipales

El alcalde con los vecinos y el cura ante la pérgola. | FdV

El alcalde con los vecinos y el cura ante la pérgola. | FdV

R. A.

Meaño

El alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, da por «inaugurada y bendecida» la marquesina instalada por el Concello en la plaza da Iglesia de Simes.

Una pérgola «de mayor dimensión» que la original a cuyo estreno o presentación acudieron los vecinos, el párroco y los miembros de la comisión de fiestas que con tanta insistencia había solicitado esta mejora.

Fue levantada «sobre columnas de piedra granítica» y está provista de «una estructura metálica con panel sandwich y remates en abeto blanco y zinc», además de disponer de iluminación tipo led.

Esgrime el regidor que esta mejora «tan demandada» se ha hecho realidad con fondos propios del Concello.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents