Los vecinos de Simes logran una ansiada marquesina

El alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, da por «inaugurada y bendecida» la marquesina instalada por el Concello en la plaza da Iglesia de Simes.

Una pérgola «de mayor dimensión» que la original a cuyo estreno o presentación acudieron los vecinos, el párroco y los miembros de la comisión de fiestas que con tanta insistencia había solicitado esta mejora.

Fue levantada «sobre columnas de piedra granítica» y está provista de «una estructura metálica con panel sandwich y remates en abeto blanco y zinc», además de disponer de iluminación tipo led.

Esgrime el regidor que esta mejora «tan demandada» se ha hecho realidad con fondos propios del Concello.