Los vecinos de Simes logran una ansiada marquesina
El alcalde, el cura y la comisión de fiestas estrenan la cubierta, financiada con fondos municipales
Meaño
El alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, da por «inaugurada y bendecida» la marquesina instalada por el Concello en la plaza da Iglesia de Simes.
Una pérgola «de mayor dimensión» que la original a cuyo estreno o presentación acudieron los vecinos, el párroco y los miembros de la comisión de fiestas que con tanta insistencia había solicitado esta mejora.
Fue levantada «sobre columnas de piedra granítica» y está provista de «una estructura metálica con panel sandwich y remates en abeto blanco y zinc», además de disponer de iluminación tipo led.
Esgrime el regidor que esta mejora «tan demandada» se ha hecho realidad con fondos propios del Concello.
Suscríbete para seguir leyendo
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género
- El héroe de guerra que echó raíces en Vilanova