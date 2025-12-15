Santa Mariña de Cambados recaudó 14.000 euros para acciones solidarias

Cáritas de Cambados celebró ayer una gala de Navidad donde hubo humor, música y mucha solidaridad. La parroquia de Santa Mariña hizo públicas hace unos días sus cuentas del pasado ejercicio, quedando patente la implicación de los vecinos con esta organización que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad y con otras iniciativas puestas en marcha en diferentes campañas.

Así, en el Domund, la campaña contra el hambre y Cáritas, figuran aportaciones realizadas por algo más de 14.000 euros, a los que hay que sumar una cantidad parecida en donativos, limosnas festividades y otras cuestiones. El balance de gastos e ingresos de la parroquia arrojó el año pasado un saldo negativo de algo más de 6.400 euros, al sobrepasar los gastos (62.000 euros) a los ingresos (55.997).

Santa Mariña también recibió fondos por cuotas y suscripciones, aportaciones de la comunidad diocesana, derechos de fábrica y otros ingresos, tal y como consta en un comunicación semanal con los feligreses.

El festival organizado ayer en favor de Cáritas contó con la participación del humorista ribadumiense Fran Meniño, como presentador y animador de la jornada, mientras que @Deviño y 5 en Zocas se encargaron de la música y Teatro No Garaxe ofreció una de sus representaciones teatrales.

El lema de este año era «Un gesto tuyo, un futuro para muchos» y el evento tuvo lugar en el auditorio municipal con la retirada de entradas.