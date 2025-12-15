Ribadumia denunció 57 parcelas infractoras en prevención de incendios

El Concello de Ribadumia tramitó en lo que va de año 24 expedientes y notificó 57 parcelas por incumplimiento de la normativa de limpieza de fincas en materia de medio ambiente y prevención de incendios forestales. Se trata de una cifra similar a la registrada en los últimos años y que ha conseguido bajar registros más altos como el de 2022, cuando suponían más del doble.

En un comunicado indica que hace cuatro años estas cifras eran de 51 y 153, respectivamente, mientras que en 2023 ascendieron a 23 y 38 fincas notificadas y el año pasado los datos fueron de 20 y 50 parcelas.

El gobierno local realizó ayer un balance para destacar el «seguimiento constante»; las «labores continuadas de control, gestión de la biomasa y limpieza de terrenos, para prevenir incendios y garantizar la seguridad de las personas, viviendas y bienes», que hace el departamento técnico de Urbanismo.

En cumplimiento de la normativa municipal, autonómica y estatal vigente y aplicable según la clasificación del suelo y que es la seguida por los profesionales en las visitas de comprobación, elaboración de informes técnicos y notificaciones a los titulares de las parcelas.

En este sentido indica que el procedimiento se inicia cuando un propietario presenta una denuncia, dando señas de su finca y de la que se encuentra en mal estado. Así, los técnicos realizan una inspección en persona y elaboran un informe con documentación gráfica y datos del terreno, notificando posteriormente a los titulares de las parcelas afectadas en un radio de actuación de 50 metros, como dicta la norma.

A partir de ahí, el dueño debe limpiarla en 15 días o solicitar una prórroga debidamente justificada y, en caso de no proceder, «se activan los mecanismos previstos en la ley que pueden incluir sanciones o la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento», que luego le pasa la factura.

El Ejecutivo recuerda la «importancia de la colaboración ciudadana y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de gestión de biomasa; una responsabilidad compartida que resulta clave para la prevención de incendios forestales». Asimismo recuerda la existencia de un portal de la Xunta para comprobar las parcelas afectadas.