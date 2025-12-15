Ribadumia denunció 57 parcelas infractoras en prevención de incendios
El Concello destaca el «seguimiento constante» que realiza Urbanismo
El Concello de Ribadumia tramitó en lo que va de año 24 expedientes y notificó 57 parcelas por incumplimiento de la normativa de limpieza de fincas en materia de medio ambiente y prevención de incendios forestales. Se trata de una cifra similar a la registrada en los últimos años y que ha conseguido bajar registros más altos como el de 2022, cuando suponían más del doble.
En un comunicado indica que hace cuatro años estas cifras eran de 51 y 153, respectivamente, mientras que en 2023 ascendieron a 23 y 38 fincas notificadas y el año pasado los datos fueron de 20 y 50 parcelas.
El gobierno local realizó ayer un balance para destacar el «seguimiento constante»; las «labores continuadas de control, gestión de la biomasa y limpieza de terrenos, para prevenir incendios y garantizar la seguridad de las personas, viviendas y bienes», que hace el departamento técnico de Urbanismo.
En cumplimiento de la normativa municipal, autonómica y estatal vigente y aplicable según la clasificación del suelo y que es la seguida por los profesionales en las visitas de comprobación, elaboración de informes técnicos y notificaciones a los titulares de las parcelas.
En este sentido indica que el procedimiento se inicia cuando un propietario presenta una denuncia, dando señas de su finca y de la que se encuentra en mal estado. Así, los técnicos realizan una inspección en persona y elaboran un informe con documentación gráfica y datos del terreno, notificando posteriormente a los titulares de las parcelas afectadas en un radio de actuación de 50 metros, como dicta la norma.
A partir de ahí, el dueño debe limpiarla en 15 días o solicitar una prórroga debidamente justificada y, en caso de no proceder, «se activan los mecanismos previstos en la ley que pueden incluir sanciones o la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento», que luego le pasa la factura.
El Ejecutivo recuerda la «importancia de la colaboración ciudadana y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de gestión de biomasa; una responsabilidad compartida que resulta clave para la prevención de incendios forestales». Asimismo recuerda la existencia de un portal de la Xunta para comprobar las parcelas afectadas.
