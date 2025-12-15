La reformada calle Herminia Fariña se prepara para su inminente apertura

Esta misma semana pueden terminar las obras de remodelación de la meañesa calle de Herminia Fariña, pues apenas resta por acometer el pintado de los tres pasos de peatones, que serán elevados y con el firme pigmentado en color ocre.

Es un tramo de 210 metros de longitud que carece de salida y que da acceso al centro de salud, al Rural Polivalente de la Tercera Edad y al CEIP As Covas.

Además, permitirá acceder al área de estacionamiento a habilitar en la parte alta de la calle, y que de momento permanecerá con firme de tierra, a expensas de que, a posteriori, ejecute el concello la obra de dotación de una nueva plataforma.

El vial, con circulación en doble sentido, tendrá limitada la velocidad a 20 kilómetros por hora. Por el mismo circularán los autobuses del transporte escolar que, desde que comenzarán las obras inicios de octubre, tenían que dejar a los niños a cierta distancia del centro educativo, siendo acompañados por adultos en la subida a pie hacia el mismo.

Una vista de la calle. / T. Hermida

Se trata de un vial de plataforma única, con acera al mismo nivel y dotada de un firme de hormigón desactivado, mientras la calzada de rodadura para vehículos es de hormigón.

También incluye zonas de humanización y ajardinamiento, lo que conllevó en la parte alta al traslado del busto de la poetisa Herminia Fariña, escupida en su día por la escultora meañesa Ángeles Valladares.

En el margen opuesto, sobre el suelo de la acera, se ha insertado una piedra a modo de lápida en la que aparece grabado un poema de Herminia Fariña.

Este proyecto ha supuesto la inversión de 456.000 euros, siendo financiado al 50% por la Xunta, y un coste de 36.862 euros en concepto de expropiación.