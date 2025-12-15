La mesa de Navidad en la que nunca falta una silla para alimentar la dignidad

En Cáritas Interparroquial Arousa, la Navidad no se mide en luces ni en compras, sino en turnos, cajas, menús y un almacén que nunca debería quedarse vacío. «Diciembre es uno de los meses más importantes y de más trabajo. Y en Cáritas Arousa, mucho más», resume Milagros Hermida, técnica y coordinadora de la entidad, mientras hace el repaso de una actividad que se multiplica justo cuando más se nota la exclusión.

La campaña solidaria de Navidad arrancó el 1 de noviembre y se centra en lo básico: alimentación e higiene. No es un llamamiento genérico. Responde a la realidad diaria de sus programas: comedor social, comedor sobre ruedas y la casa de acogida de San Cibrán, además de los servicios de lavandería y duchas que sostienen la rutina de muchas personas sin recursos. «Necesitamos alimentos no perecederos y productos de higiene que utilizamos a diario», explica Hermida.

La logística empieza mucho antes de servir un plato. Cáritas envía la campaña a colegios, empresas y proveedores, y no espera a que las donaciones lleguen solas: «Nos organizamos para ir a recoger los productos». En paralelo, en el almacén se encargan de «stockar y organizar todo lo que va llegando», porque cada entrega cuenta y cada caja tiene destino.

La presión se nota especialmente en diciembre. «Llegamos muy justos de producto. Hubo cosas que tuvimos que empezar a comprar ya», admite. Una dificultad que no es puntual: el cambio de modelo en las grandes superficies ha recortado una de las fuentes que históricamente alimentaba el día a día de muchas entidades sociales. «Las grandes superficies tienen política de desperdicio cero por medio ambiente, pero las entidades que basábamos el día a día en esos excedentes nos vimos muy tocadas», señala. La respuesta, cuenta, pasa por «hacer el máximo aprovechamiento y optimizar todos los productos».

En el comedor social, los números hablan por sí solos. «Este año hubo muy pocos días que bajáramos de 35 personas. La media está en torno a 42-45, y hubo domingos de 69», detalla Hermida. Los domingos el servicio cambia: se entregan bocadillos y el funcionamiento depende de equipos de voluntariado. Y hay una idea que lo atraviesa todo: no se cierra. «No cerramos ningún día del año. Para Cáritas la prioridad es dar el servicio de alimentación», subraya.

Apoyo voluntario y cocina muy especial en Nochebuena y Nochevieja

En Cáritas Arousa la Navidad también entra en la cocina. Los días 24 y 31 de diciembre preparan una comida especial y, además, las personas usuarias se llevan «algo más especial» para la cena. Este año, los fogones tendrán nombres propios: Xoanqui Ameixeiras y Rubén García acudirán a cocinar para la gente del comedor social en ambas fechas.

El comedor social no cierra ni un solo día de lo 365 del año. / Iñaki Abella

El despliegue se apoya en voluntariado: «Una media de 10 voluntarios por día». El 24, además, habrá ambiente navideño con música: «Vendrá gente también a tocar villancicos». El 25 habrá servicio con cocina, y el 1 de enero se vuelve al formato de bocadillos.

Los menús, cuidados al detalle, buscan algo más que llenar el estómago: reconstruir un pequeño espacio de celebración en días tan señalados. Así, el 24 de diciembre habrá gambas ajilimójili, carrilleras de cerdo con crema de cachelo y tarta de la abuela. Y ya 31 de diciembre se degustará caldeirada de maragotas y navajas, popieta de pollo con frutos secos y arroz frito, y tarta de queso con panacota y kiwi confitado.

Hermida destaca que, incluso en estas fechas, se trabaja la cocina de aprovechamiento. Un ejemplo: la maragota procede de un campeonato de pesca, una de esas colaboraciones que permiten mejorar el menú sin disparar costes.

En el comedor sobre ruedas, la Navidad se adapta a quienes están en casa y a menudo en soledad. Se prepara una comida especial, se entregan dulces navideños sin azúcar y un regalo de Reyes, con especial atención a «las personas que están solas en casa» para acompañarlas en estas fechas. Una labor que no tiene precio.

Una campaña «digna» de juguetes y necesaria colaboración

La actividad navideña va más allá del comedor. Cáritas participa en la recogida de juguetes que organiza la Policía Nacional, con una insistencia clara: «Que sean juguetes muy nuevos» y, sobre todo, «la dignidad de los juguetes que se tienen que recibir». La experiencia les ha enseñado que, a veces, se invertía más tiempo «clasificando y tirando» que consiguiendo regalos adecuados.

Entre la intensidad diaria, también llegan avances que sostienen. «La semana pasada dos personas han podido salir de la casa de San Cibrán», comparte Hermida. Y para quienes hacen posible el engranaje, habrá un momento de reconocimiento: este martes celebrarán una merienda para todo el voluntariado como agradecimiento.

En Reyes, la entidad organiza reparto de juguetes a familias con las que trabajan y también entrega rosca. Y tanto en el comedor sobre ruedas como en San Cibrán «siempre hacemos algún regalo».

Milagros Hermida lanza un mensaje directo: quien quiera ayudar, puede hacerlo. «Si cualquier persona, entidad o empresa quiere colaborar con Cáritas, animarlos a colaborar, tanto en la campaña de alimentos como en cualquier tipo de donación». Cáritas recuerda que dispone del Bizum 13018 para donaciones.

Porque, mientras fuera la ciudad se prepara para celebrar, en Cáritas la Navidad se traduce en una certeza: ningún día se baja la persiana y cada gesto suma.