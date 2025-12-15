Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes

Cumplido el primer mes de pesca legal de centollo en Galicia, puede decirse que el balance provisional es positivo. Con más de 210 toneladas subastadas en las lonjas y más de 3 millones de euros (más IVA) ingresados por este crustáceo, hay que hablar de un arranque similar al de temporadas anteriores. En algunos puertos incluso mejor.

Pero la flota de enmalle no las tiene todas consigo y teme que no quede centollo para mucho tiempo, de ahí que lo que resta de mes vaya a resultar fundamental a la hora de determinar el mayor o menor grado de éxito de esta campaña.

Como también será determinante para valorar el daño que pudo haber causado la pesca ilegal tanto al propio recurso como al conjunto de la flota

A la espera de acontecimientos hay que quedarse con los datos aportados por las cofradías de pescadores y lonjas a la Consellería do Mar. Unas cifras, hay que dejar bien claro, aún provisionales, ya que algunos puertos tardan días e incluso semanas en comunicar sus operaciones de primera venta.

O Grove abandera claramente el ranking de facturación del centollo. / Pesca de Galicia

Sin tener en cuenta a los rezagados, la plataforma tecnológica Pesca de Galicia permite comprobar que entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre se despacharon más de 97 toneladas de centollo en la ría de Arousa (1,6 millones de euros), 36 toneladas en la de Vigo (531.000 euros) y 41 toneladas en A Coruña-Ferrol (446.000).

A continuación, atendiendo a los ingresos obtenidos, aparece la ría de Pontevedra, pues con algo más de 11 toneladas de centollo fue capaz de ingresar 168.000 euros.

Esto indica un buen comportamiento de los precios –desde el punto de vista de la flota–, ya que supera en facturación a los 111.000 euros de Muros-Noia, a pesar de que en esta ría coruñesa vendieron tres toneladas más.

El centollo ya está aquí / Noe Parga

Analizando el papel jugado por las diferentes lonjas, una vez más hay que destacar el comportamiento de O Grove, ya que este puerto es históricamente el que logra los mayores ingresos por este y otros crustáceos, aún vendiendo menos cantidad que otras «rulas».

Pero este año se da la circunstancia de que es también el punto de primera venta en el que más volumen de centollo se ha subastado. Y no solo eso, sino que mejora los registros de la fantástica campaña 2024-2025, cuando logró 39 toneladas y 712.000 euros durante el primer mes.

En 2025-2026 O Grove vuelve a colocarse a la cabeza del ranking, esta vez con más de 43 toneladas de centollo y 808.000 euros tras las cuatro primeras semanas de actividad. Y eso que el furtivismo y los temporales la están lastrando.

Esta «rula» aparece por delante de la de Ribeira, en este caso con 40 toneladas y 518.000 euros, y la de A Coruña, con 34 toneladas y 367.000 euros.

Una vendedora del Mercado de Pontevedra muestra un centollo y una centolla. / Gustavo Santos

Los datos provisionales del primer mes de «centollada» sitúan a continuación a la de Vigo, con 19 toneladas y 249.000 euros, que vienen a ser 20.000 más que los obtenidos en la de Cambados, tras la venta de casi 13 toneladas.

El top-ten de lonjas «centoleiras» se completa con Cangas y sus casi 12 toneladas (197.0000 euros); Bueu, que se acerca a las 5 (78.000 euros); la lonja de Muros, que se aproxima a las 9 toneladas pero se queda en 67.000; Ferrol y Cedeira, en ambos casos con más de 4 toneladas y facturaciones de en torno a 60.000 euros.

Baiona (3 toneladas), Porto do Son (5 toneladas), Portonovo (3) y Aldán-Hío (casi 2 toneladas) y Vigo (Canido) ocupan las siguientes posiciones del ranking, moviéndose entre los 23.000 y los 47.000 euros.

Ya por debajo de los 20.000 puede citarse a los puertos de Fisterra, Marín, Rianxo, Laxe, Barallobre, Corcubión, Burela, Campelo, A Guarda, Carnota (Lira), Camariñas, Redondela, Sada , Malpica, Aguiño, Celeiro, Portosín y Muxía.

El mejor lustro de todos los tiempos

Las 210 toneladas de centollo y los 3 millones de euros –provisionales– obtenidos en Galicia tras el primer mes de faena se acercan a las cifras del periodo noviembre-diciembre del año pasado y superan con creces las de 2023 e incluso las de 2022, que fue el mejor año natural de la historia para la flota del centollo desde que hay registros.

Cangas, llena con 1.407 kilos de centollas / Julio Santos Álvarez

A lo largo de aquel ejercicio llegaron a venderse en la comunidad casi 701 toneladas por importe de casi 6,5 millones de euros, marcando un precio máximo de 50 euros por kilo, más IVA.

También fue bueno 2021, con 686 toneladas y 6 millones de euros. La misma facturación lograda el año pasado, a pesar de venderse 200 toneladas menos.

En 2020 (564 toneladas) y 2023 (512 toneladas) se superaron igualmente los 5 millones de euros, demostrándose así que el último lustro es el mejor de todos los tiempos, pues nunca antes se habían alcanzado los 5 millones de euros.

Este año van a superarse de nuevo –salvo catástrofe que nadie espera–, puesto que desde el 1 de enero ya se ingresaron más de 4,7 millones por la venta de 349 toneladas del «rey de los mariscos».