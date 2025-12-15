Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gadisa sigue su expansión en O Salnés

R.A.

Gadisa Retail amplía su presencia en O Salnés con la apertura de un Claudio Express en la gasolinera de la PO-307, en Vilanova de Arousa, y tras inaugurar otros centros este año en Sanxenxo y Cambados. Tiene un surtido de 700 referencias y un amplio horario de apertura.

