Gadisa sigue su expansión en O Salnés
R.A.
Gadisa Retail amplía su presencia en O Salnés con la apertura de un Claudio Express en la gasolinera de la PO-307, en Vilanova de Arousa, y tras inaugurar otros centros este año en Sanxenxo y Cambados. Tiene un surtido de 700 referencias y un amplio horario de apertura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género
- El héroe de guerra que echó raíces en Vilanova