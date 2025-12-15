Estudian el comportamiento sexual de los delfines en las Rías Baixas

El Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI, por las siglas en inglés de Bottlenose Dolphin Research Institute), avanza en la investigación y conocimiento de la ecología y comportamiento de los mamíferos marinos en aguas gallegas, esta vez centrando su atención en las conductas y prácticas sexuales de los arroaces.

En el centro de investigación de carácter internacional asentado en O Grove, dirigido por el doctor Bruno Díaz López, son conscientes de que «la sexualidad de los delfines es mucho más compleja que la simple reproducción».

Es, detallan, una parte clave del día a día de estos animales «altamente sociales e inteligentes», de ahí que analizar su comportamiento sexual resulte crucial para entender «cómo se comunican y cómo construyen y afianzan alianzas», llegando a «fortalecer vínculos y reducir la tensión entre individuos» de un mismo grupo.

Dos alumnos del BDRI estudiando las imágenes que obtienen en sus observaciones diarias. / BDRI

Con ayuda de estudiantes llegados desde diversas partes del mundo que se forman durante meses en las rías de Arousa, Vigo, Pontevedra y Muros-Noia, Bruno Díaz y demás investigadores documentan ahora la «fascinante interacción» entre dos delfines mulares (arroaces).

Se trata de una hembra que dio a luz el pasado verano a la que el BDRI pudo fotografiar y filmar «involucrada en un claro comportamiento sexual con un joven macho».

Con este tipo de observaciones, y teniendo en cuenta que «los delfines tienen actividad sexual todo el año, tanto por reproducción como por motivos sociales», no solo es posible confirmar el sexo de los delfines, sino también «comprender mejor sus lazos sociales y su comportamiento reproductivo», explican desde el BDRI.

«Cada observación nos ayuda a construir una imagen más clara de sus vidas, lo que en última instancia contribuye a una mejor conservación y protección de estos increíbles animales», sostiene Bruno Díaz López.